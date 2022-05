Célébration des 10 ans de l'Accord de jumelage entre les Villes de Tournai et de Bethléem Tournai-Ath-Mouscron M.P. Cet acte symbolique se fera en présence du Maire adjoint de la Ville de Bethléem, Nader Rahil. © VISITTOURNAI

L'année 2022 marque les 10 ans de l’accord de jumelage entre les Villes de Tournai et de Bethléem. De nombreux projets touchant à la culture et à la formation de la personne en situation de handicap ont pu voir le jour depuis, avec des retombées positives pour les deux cités. Pour célébrer cet anniversaire et à l’occasion de la fête « Tournai le monde », la Ville de Tournai et la Province de Hainaut organisent un événement ce samedi 07 mai de 10h à 12h, à l’Hôtel de Ville de Tournai.



En première partie, cet événement sera marqué par la reconduction de cet accord entre les deux Villes jumelées. Par ce renouvellement, la Ville de Tournai entend réaffirmer ses engagements et renforcer son soutien auprès du peuple palestinien. Cet acte symbolique se fera en présence du Maire adjoint de la Ville de Bethléem, Nader Rahil, du Bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, de la première Echevine de Tournai, Coralie Ladavid, ainsi que du Député-Président du Collège provincial, Serge Hustache.



La seconde partie mettra en lumière des projets de coopération et partenariats développés entre des associations tournaisiennes et palestiniennes depuis, avec l’appui de la Ville de Tournai et de la Province de Hainaut. Par exemple, le Directeur du Bethleem Arab Society for Rehabilitation (BASR), le Dr Edmund Shehadeh, le coordinateur des projets en Palestine avec la HEPH-Condorcet, Pierre Félix, et le coordinateur de la Maison Internationale de Tournai, Jean-Félix Dressen, présenteront des projets tels que : l’envoi d’étudiants de la catégorie paramédicale en stage au BASR, ou l’accompagnement pour la promotion de formations et d’opportunités socio-économiques visant la réinsertion et l’autonomie de jeunes personnes handicapées.