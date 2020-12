Celles a chiffré ses ambitions dans son budget 2021 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

La commune souhaite continuer d'aller de l'avant en concrétisant ses projets.



Ce soir, lors du conseil communal, la majorité MR-OC présente son premier budget. Michael Busine a souligné l’excellent travail qui a été effectué. "La manière dont nous avons travaillé a été très professionnelle. On a mis des chiffres sur ce qu’on voulait faire et on a vu que cela tenait la route. Tout le monde a pu donner l’impulsion qu’il voulait dans ses services, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant."



Ainsi, le boni global se chiffre à 1,5 million. En diminution par rapport aux autres années mais c’est une volonté de la majorité qui a procédé à des prélèvements afin de financer les projets à l’extraordinaire.



Parmi les choses à épingler, citons l’augmentation des dépenses de personnel. "Des nominations seront prévues dès janvier prochain, comme un responsable communication", souligne l’échevin des Finances Jean Delestrain. Les services seront également plus structurés. "On retrouvera sept services bien distincts pour lesquels un responsable sera à chaque fois nommé. Il y aura donc des revalorisations salariales", ajoute le bourgmestre.