"En cette période, compliquée due à la crise sanitaire, les festivités “Illuminons Pottes” doivent se réinventer et prendre une nouvelle fois une autre forme suite au contexte et aux réglementations gouvernementales en vigueur." C’est par ces mots que le président, Christophe Leclercq entame son propos. "Les mesures sanitaires actuelles ne nous permettant pas d’organiser notre marché de Noël dans un contexte convivial, serein et familial comme la première édition de 2019 avec l’installation d’un sapin et un spectacle de rue. Nous avons donc décidé, à contrecœur, d’annuler notre édition 2021 qui devait se tenir ces 18 et 19 décembre, après avoir envisagé de nombreuses solutions et hypothèses. On s’est dit “pourquoi ne pas l’organiser en extérieur plutôt que dans la salle?”, mais les contraintes imposées étaient trop nombreuses."