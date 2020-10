Ainsi, au niveau communal, le collège a pris plusieurs décision. L'administration communale reste ainsi ouverte car toutes les mesures sont prises pour sécuriser tant les travailleurs que le personnel et les visiteurs. "Concernant la bibliothèque, il y aura la mise en place d'un take away, une liste de propositions sera faîte pour aider les personnes à faire leur choix."



Concernant l'Accueil Temps Libre, il sera fera tous les jours de la semaine dans les écoles. "Le mercredi, les enfants ne seront plus réunis à Celles mais pourront rester dans leur établissement scolaire." Les rencontres citoyennes sont quant à elles malheureusement annulées et reportées d'ici 2021. Les stages d'enfants, pour les moins de 12 ans, sont pour l'instant maintenus.



Les conseils communaux continueront de se tenir en présentiel mais le public ne pourra pas y assister sur place. Les débats seront donc retransmis via la page Facebook de la commune et sans doute le site internet.



"Une permanence téléphonique sera enfin mise en place par l'administration pour répondre aux différentes interrogations sur le Covid, souligne Michael Busine. Elle aura lieu le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 10h à 12h 0475.803.904."

Le collège communal cellois s'est dernièrement réuni afin de prendre de nouvelles mesures communales suite à la propagation du Covid-19. La dernière fois que le bourgmestre Michael Busine s'était exprimé aux Cellois, il les mettait en garde: le virus n'allait pas prendre de vacances.Comme le détaille le bourgmestre, la situation est différente des mois de mars et avril. Le virus est en effet très proche, nous connaissons tous des personnes qui sont en quarantaine ou gravement malade.