Le Parc de la Feuillerie à Celles et trois autres jardins : Jardin du Tournay-Vous à Orcq , Les Sentes de l'Hydrangée à Flobecq et Les Asperas à Rumes ouvrent leurs portes afin de découvrir le monde magique des Hortensias en pleine floraison. Des visites incontournables qui livreront tous les secrets pour réussir pleinement le choix, le bon emplacement et l'entretien.

Sur le site de la Feuillerie, la Pépinière artisanale HortensiArtois bien connue pour la diversité des espèces et variétés (plus de 250) ainsi que les pépinières : Beverlei, réputées pour leurs plantes de grande taille et Pépinière Jan Sterken spécialisé en espèces et variétés moins courantes et rares se feront une joie de proposer aux amateurs le meilleur de leur collection.

Le Jardin du Tournay-Vous contient plus de 200 espèces et variétés de plantes adultes, il y de quoi faire tourner la tête. Les bleus, les rouges, les blancs, les roses, les fleurs en boules ou plates, petits et grands développement, la diversité est époustouflante. Les propriétaires se feront un plaisir de communiquer leurs précieux conseils. Le potager fleuri terminera en beauté cette promenade inoubliable.

Dédiés aux hydrangéas, Les Sentes de l'Hydrangée, jardin de plus d'un hectare offre une vue imprenable sur le Pays des Collines et renferme une collection de huit cents variétés d'hydrangéas. On y rencontre des variétés nouvelles testées au fil des saisons et des variétés anciennes, parfois oubliées et remises à l'honneur. De nombreux conifères, arbres, arbustes et plantes remarquables s'associent aux hydrangées pour les sublimer.

Les Asperas, un jardin assez jeune, planté autour d'étangs dans lesquels nagent carpes Koi et/ou oies d'ornements. Il comporte +/-400 variétés différentes d'Hortensias parmi lesquels vous retrouverez des créations récentes comme l'Hydrangea macrophylla Ruby Thuesday.