La vente du Domaine des Oblats est décidément une sage aux rebondissements multiples. Ce véritable poumon vert de dix hectares situé en plein centre du village de Velaines a été mis en vente en 2013. L'ensemble du Domaine, comprenant donc le parc, le château et les ateliers des Pères, a alors été racheté en 2016 par la fondation Mais Oui ! avec un projet d'habitats partagés. Seulement voilà, l'année passée, cette fondation a été mise en liquidation. Le domaine est donc de nouveau en vente.Cette fois, la commune de Celles n'a pas voulu louper le coche., rappelle le bourgmestre, Michael Busine (MR).Confortée par la dernière interpellation citoyenne à ce sujet lors d'un conseil communal, la commune s'est clairement positionnée comme un moteur dans la recherche d'une solution durable sous la forme d'un partenariat public-privé.C'est en ce sens qu'une délégation de la commune, composée du bourgmestre et des conseillers Thierry Eeman et Damien Cuignet (Objectif Citoyen), a rencontré le fonctionnaire délégué. "Nous voulions voir quelles étaient nos possibilités mais nous avons bien été freinés." En effet, toute la zone qui concerne le parc des Oblats est en zone de parc. Une zone donc impossible à urbaniser. Une contrainte confirmée par le cabinet Borsus.Une dérogation au plan de secteur est possible mais elle demande certaines compensations. Un hectare pris en zone de parc ou agricole doit effectivement être récupéré ailleurs. Et à Celles, c'est presque mission impossible assure le bourgmestre.Vu le peu de solution qui s'offre à la commune, cette dernière a donc décidé de faire une offre pour la partie parc du Domaine, soit 7,5 hectares.Cette offre sera-t-elle acceptée ? Rien n'est moins sûr. Un privé a déjà fait une offre à 650 000€. La commune a tenté de rencontrer ce candidat acquéreur mais ce dernier ne semble pas vouloir entamer cette démarche.Thierry Eeman espère de son côté que l'offre de la commune puisse délier ce délicat dossier., conclut Jean Delestrain (Objectif Citoyen), Premier échevin.