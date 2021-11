En 2020, la Commune de Celles a décidé de réunir une « Commission Covid » avec pour objectifs de mener des actions concrètes, notamment, de soutien au commerce local. Un des premiers résultats a été matérialisé par la parution d’un annuaire reprenant plus de 120 références de commerçants, indépendants et artisans cellois. Il a été créé, réalisé et distribué à l’ensemble de la population.

En parallèle à cette diffusion d’informations et dans la foulée de cette récolte qui prouve le dynamisme du tissu socioéconomique de notre entité rurale, appel a été fait aux commerçants pour lancer une association qui a pris pour nom : la CIA de Celles (pour commerçants, indépendants et artisans).

Des actions à venir

Quelques réunions ont été organisées avec le support de l’Administration communale et la première action a rassemblé ce 4 novembre les agents de la CIA. L’association a décidé d’organiser un « business speed meeting » qui permettra aux protagonistes de mieux se connaître et pourquoi pas, de mettre en place des synergies. Dans le courant des mois à venir, toujours avec le concours de la Commune de Celles, et sur base des besoins et attentes des commerçants, seront lancées des soirées thématiques autour, par exemple, des conditions de vente, de l’engagement de personnel, de la communication et des réseaux sociaux (évènements internes aux membres de l’association) mais aussi des évènements réservés au grand public tels qu’une foire commerciale ou encore une journée du client.