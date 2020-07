"La loyauté est un défaut en politique". Ces mots sont d'Yves Willaert (PS), celui qui était bourgmestre de Celles jusqu'à ce mardi soir. À Celles, la motion de méfiance a conduit au changement de majorité et de bourgmestre et d’échevins . Yves Willaert et son ex-échevin Pierre Lejeune siègent désormais dans l'opposition. Ce mardi, juste avant l'intronisation de Michaël Busine (MR), ils se sont exprimés. La voix n’était pas celle du politique, mais celle d’hommes qui ont le sentiment d'avoir été trahis par le MR, dont cinq au moins ont signé la motion. Le MR et le groupe Objectif citoyen ont voulu changement de majorité. Voici dans nos vidéos, les réactions des membres du collège et de deux conseillers. Les mots ne sont guère tendres...