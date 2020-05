Après la période de confinement nous avons tous besoin de prendre “l’air”. Mais dans le ciel cellois, certains pseudos as du manche pensent, semble-t-il que tout soit permis. Le beau temps aidant, deux pilotes d'avion de tourisme en particulier ont pris des libertés qui pourraient leur coûter cher.

En effet, le week-end dernier, des pilotes d’avion de tourisme ont pris la liberté de venir de faire un show aérien et des acrobaties au-dessus des zones urbanisées, voire industrielles telles que le zoning d’Avelgem et au-dessus de Celles et Mont-de-l’Enclus.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient partagés entre le plaisir des yeux devant ces comportements irresponsables et la prise de risques insensés.

Prendre les commandes d’un avion de tourisme implique le respect de bon nombre de règles strictes.

Ne joue pas au cascadeur qui veut et n’importe où et n’importe comment.

Il est ainsi stipulé, via arrêté royal, “qu’il est interdit de se livrer à des acrobaties aériennes au-dessus des villes, des parties agglomérées de communes, des zones d’habitation, des complexes industriels,… ainsi que dans des espaces aériens contrôlés ou dans des zones assorties de restrictions. Les acrobaties aériennes n’y sont possibles qu’avec l’autorisation de l’autorité dont relèvent ces zones (p. ex. contrôle local du trafic aérien). Les acrobaties aériennes sont interdites dans les zones dangereuses, sauf si celles-ci sont réservées exclusivement à de telles acrobaties”.

Au-dessus de Celles et Mont de l’Enclus, ces pilotes sortaient donc de ce cadre.

Les auteurs de ces infractions ont été identifiés et seront poursuivis.

Chaque avion doit, logiquement, suivre un plan de vol et il est identifiable. Qui plus est, un suivi radar est de mise aussi, surtout dans ces zones proches des aéropoprts militaires comme le Shape notamment.

Précision importante : Les avions incriminés ne décollaient pas de l’aérodrome d’Amougies et sont étrangers aux habitués de cette base. L’aérodrome et ses responsables ne peuvent donc être pointés du doigt.

En 2017, par exemple, un pilote qui jouait ce jeu dangereux décollait de Grammont.

“Nous avons mené notre enquête et identifié les auteurs des faits. Un PV a été rédigé à charge de ces pilotes qui étaient en infraction. Ils n’ont pas d’attache avec l’aérodrome d’Amougies qui ne cautionne pas ce comportement”, précise de commissaire Tom Deldaele, de la zone de police du Val de l’Escaut. “La police des aéroport (LPA) a mené son enquête et un dossier judiciaire a été ouvert.”

Voici les liens officiels pour plus d’informations sur la législation à ce sujet :

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016041002&table_name=loi

https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/espace_aerien/activites_dans_lespace_aerien/spectacles_et_acrobaties?fbclid=IwAR1XF6NYiQn_VGTeHDqjpliqBTQJsYvW639zPSBMKrBhFHlRpW5RHmwBtjY