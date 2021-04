Celles : quatre thématiques pour réduire la fracture numérique des seniors Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le PCS de l'entité organisera en mai quatre rendez-vous afin de permettre aux seniors de s'intégrer au mieux dans l'ère digitale. © REPORTERS

En partenariat avec l'asbl Réso, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la commune de Celles organise des cours d'informatique gratuits à destination des seniors. Le but est ainsi de leur permettre de s'intégrer au mieux dans l'ère digitale.



Alors que la situation sanitaire empêche le PCS de proposer ces cours en présentiel, il a finalement été décidé de les proposer en visio.



"Pour pouvoir y participer, il faut disposer d'une adresse mail, avoir un ordinateur équipé d'une caméra et de son ou d'une tablette et être capable de cliquer sur un lien", détaille Margaux Verfaille, cheffe de projet et coordinatrice du PCS cellois.



Le premier cours, qui se tiendra le mardi 11 mai, aura pour thème les réseaux sociaux et l'identité numérique. Suivra le mercredi 12 mai, de 9h15 à 11h45, le thème surfer en sécurité où les participants obtiendront les clés nécessaires pour vérifier les informations trouvées sur le net et pour se protéger des arnaques du web. Le mardi 18 mai, place au partage de documents et à la réalisation d'affiches. Enfin, le jeudi 20 mai, le cours sera orienté sur la pollution numérique.



Ces quatre rendez-vous se tiendront à chaque fois de 9h15 à 11h45. Pour y prendre part, il est demandé de s'inscrire par téléphone au 0473.838.377 ou par mail via mlienart@resoasbl.be.



"Il est bien entendu que dès qu'on le pourra, nous privilégierons les cours en présentiels", conclut Margaux Verfaille.