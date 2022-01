L’information n’est pas récente mais elle n’a été dévoilée que ce mardi par nos confrères de SudInfo, relayant notamment des éléments obtenus auprès du bourgmestre de Celles, territoire où les faits se sont déroulés.

Voici une dizaine de jours, un homme âgé, isolé dans sa ferme du Haut Hameau, à Molenbaix, a été agressé et séquestré. Les individus malintentionnés devaient probablement savoir que la victime était handicapée (sourde et muette), de quoi faciliter leurs agissements. Ils n’ont cependant pas été tendres avec elle puisqu’attachée, elle a reçu des coups jusqu’au moment où ils ont obtenu les cartes bancaires et les codes.

Les auteurs n’ont pas encore été arrêtés mais l’enquête avance bien, lit-on. Des retraits ont notamment été repérés à Celles et de l’autre côté de la frontière.