Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, une Give Box (boîte à dons) a été construite par les étudiants d’Eté Solidaire en 2020. Depuis lors, la commune de Celles constate régulièrement que celle-ci est prise pour un "dépotoir" plutôt que pour un lieu d’échange.

"Nous aimerions interpeller le citoyen quant aux problèmes d'incivilités sur l'entité", précisent le Service Environnement et le Plan de Cohésion Sociale. "Nous avons récemment photographié les jeunes et l’ouvrier posant devant la Give Box. Un texte explicatif avait aussi été affiché témoignant l’envie que cette boîte à dons soit utilisée à bon escient. Mais toujours le même constat. C’est déplorant, décourageant et irrespectueux envers les créateurs".

Comme dans beaucoup d'autres communes, les cas d'incivilités se répètent. "La responsable du Service Environnement doit régulièrement envoyer ses hommes dans des lieux de dépôts sauvages, constate régulièrement le non-respect des gens le long des routes, sans parler des mégots. Nous voulons rester optimistes sur l’avenir mais il faut continuellement informer pour ne pas dire éduquer les personnes face à ce triste constat", conclut la commune de Celles.