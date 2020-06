Dès le lendemain des élections, la vie politique celloise n’a guère été un long fleuve tranquille. Il est vrai que la minorité Objectif citoyen a échoué près du but en ayant eu a confiance de 45,94 % des 4046 personnes qui ont déposé leur bulletin dans les urnes. Un tel score ne pouvait que décevoir cette équipe mais aussi lui remettre le pied à l’étrier pour mener un long combat sur les six années avant le prochain scrutin. Cel’Avenir a récolté 51,21 % ce qui lui permit de prendre le pouvoir d’une courte majorité.

Mais depuis le début de cette mandature, force est de reconnaître que gérer la commune n’a guère été facile, d’autant plus qu’Anne Debouverie (qui était étiquetée PS et qui avait récolté 464 voix, soit le quatrième score de la liste Cel’Avenir) a connu des ennuis judiciaires qui l’ont indirectement écarté du poste d’échevine pour laquelle elle était désignée.

Rappelons qu’Anne Debouverie s’est ensuite retirée du PS et qu’elle siège comme indépendante, faisant la pluie et le beau temps autour de la table du conseil, la majorité ne tenant qu’à un seul siège.

Bas les masques

Certains conseils ont été folkloriques et quelques décisions ont parfois surpris le citoyen qui ne suit régulièrement pas les débats politiques de sa commune.

Ici, la gestion de la crise du COVID 19 au niveau communal, notamment sur un achat de masques par le bourgmestre Yves Willaert sans l’aval du collège, a fait émerger des tensions latentes. Membres du MR et du PS qui s’étaient présentés ensemble sous la bannière Cel’Avenir sont sur le point de rupture. Une motion de méfiance pourrait tomber prochainement. Les membres du MR, dont Michaël Busine, le président du CPAS, seraient sur le point de la signer scellant ainsi la fin du mayorat d’Yves Willaert. Précisons que Michel Dubart, conseiller MR, a annoncé qu’il préfère démissionner que de se joindre à la décision de ses colistiers bleus.

Elle s'engage

La décision qui pourrait, peut-être, influencer les débats serait la démission d’Anne Debouverie au profit de Sylvain Hovinne catalogué MR. Mais, bien qu’en politique tout soit possible, cela ne sera pas le cas si l’on s’en tient au communiqué envoyé ce mercredi par Anne Debouverie.

“Étant malgré moi la pseudo-cause d’une éventuelle motion de défiance du MR à l’encontre du bourgmestre et de son échevin, je tiens à affirmer que je reste fondamentalement attachée aux valeurs sociales et m’engage ainsi à voter en faveur des décisions prises par le groupe jusqu’à la fin de la législature. J’affirme mon soutien à Yves Willaert et Pierre Lejeune dont l’honnêteté a été démontrée à maintes reprises. Je déplore ce jeu de dupes dont je serais l’instrument pour satisfaire l’ambition d’aucun.e.s. Je ne serai pas l’excuse à ce coup bas.” a indiqué la conseillère communale Anne Debouvrie.

Anne Debouverie, l’élément instable semblerait donc prête à rentrer dans le rang…

Mais qu’en sera-t-il réellement ces prochains mois car la confiance entre partenaires de la majorité semble rompue. Et les membres d’Objectif citoyen sont prêts à monter au pouvoir.

Rappelons que la motion de méfiance est un mécanisme qui permet à une assemblée de renverser un exécutif, ou de remplacer un ou des membres d’un exécutif contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées. Il est d’application, en Région wallonne, pour le collège communal.

La règle est limpide. " La motion de méfiance doit présenter un successeur à l’exécutif (motion de méfiance collective) ou à tout membre visé par la méfiance (motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants. La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal). Si la motion de méfiance est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés”, précise le CRISP, le centre de recherche et d’information socio-politiques.

Les changements pourraient donc s’opérer très rapidement à Celles. Pour rappel, Yves Willaert avait recueilli 652 voix de préférence et Michaël Busine 566. Le champion des voix de préférence était Jean Delestrain, conseiller de la minorité avec 812 voix.

Voici pour rappel les résultats de 2018. © DR