Après 15 jours de confinement pour tous les résidents, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge à Tournai a pris la décision de lever les règles restrictives qui avaient été mises en place jusqu’à maintenant.



En effet, deux semaines auparavant, une dizaine de personnes sur les 584 accueillies par le centre avaient été testées positives au Covid-19. Plusieurs familles avaient donc été mises en isolement, s’en est suivi un confinement total du centre afin de garantir une sécurité pour chacun.



De nombreux choix avaient été mis en place, notamment au niveau de la restauration, où le self-service avait été remplacé par des repas en barquettes servis en chambre. Tout à fait conscient de l’impact que ces restrictions pouvaient avoir sur les résidents, qui sont déjà fragilisés par leur parcours difficile, le centre a décidé de lever, après étroite concertation avec tous les acteurs en présence, à savoir Fedasil, la Ville de Tournai et la Croix-Rouge, les restrictions imposées durant ces deux semaines.



"Les résidents se déplacent à nouveau librement dans l’enceinte du centre et à l’extérieur, bien évidemment dans le strict respect des normes sanitaires toujours en vigueur, comme pour l’ensemble des citoyens. Nous restons, en effet, très attentifs à ce que les règles strictes soient toujours respectées, et ce, afin de réduire le risque de recrudescence du virus", explique Nancy Ferroni, porte-parole du centre d’accueil de la croix rouge.



L’information et la sensibilisation aux mesures toujours d’application envers les résidents sont les piliers afin de garantir la santé et la sécurité de chacun. Parmi ces règles toujours d’application, les activités de groupes restent suspendues ainsi que l’interdiction pour les résidents de recevoir de la visite. Toutefois, les enfants sont dès à présent autorisés à aller à l’école tant qu’ils ne sont pas identifiés comme un contact à haut risque et il en est de même pour les adultes ayant un emploi. Concernant les bénévoles, ceux-ci peuvent à nouveau apporter leur aide mais doivent, impérativement, contacter le centre avant de s'y rendre.



Grâce à ce verrouillage préventif, la situation a pu être correctement évaluée et a permis de déconfiner le centre le plus rapidement possible.