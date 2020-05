Malgré la crise sanitaire, la Ville de Tournai a décidé de maintenir son organisation.

Organisé chaque année depuis 2008 à pareille époque, la Semaine de solidarité internationale vient de débuter au sein de la cité des Cinq Clochers. La Ville, avec l'apport précieux de sa Commission consultative de solidarité internationale, a décidé de maintenir l'événement malgré la crise sanitaire. Tout se déroulera cependant en mode virtuel. Il est ainsi possible de retrouver, jusqu'au 9 mai prochain, des informations et reportages sur le site internet spécifiquement dédié, www.tournai.be/semaine-solidarité et via la page Facebook de la Ville de Tournai., le coronavirus et les femmes: Partout dans le monde, les populations se mobilisent pour faire face à la pandémie. Parmi elles, les femmes. Ces dernières sont particulièrement présentes dans le domaine des soins de santé. Elles sont aussi très sollicitées pour d’autres tâches et sont également l’objet d’autres menaces., l’accès aux soins de santé pour tous, une nécessité, un droit: Plus que jamais, un système de santé efficace et reposant sur la solidarité s’avère indispensable. L’accès à des soins de santé est un droit pour tous mais il n’est actuellement pas respecté en raison des politiques d’austérité qui ont affaibli les services de santé dans de nombreux pays. Venez découvrir ici comment la création de mutuelles de santé permet de pallier à ce problème., confinement en Belgique, crise des masques. Pendant ce temps, au sud: Afin de faire face à la crise actuelle, les pays du sud ont mis sur pied des actions concrètes. En voici deux exemples en République dominicaine et au Bangladesh., "Confinez-vous !": Des mesures de confinement ont été appliquées dans divers pays du monde. Cela semble la solution. Mais, de nombreuses populations vivant au jour le jour sont maintenant menacées par le syndrome du pochvid-20 comme l’appelle un éditorialiste burkinabé. Cette situation révèle une fois de plus la nécessité de mettre sur pied un système de protection sociale., l’impact du covid-19 sur les travailleuses du textile: Le 24 avril 2013, s’effondrait le Rana Plaza (Bangladesh), bâtiment au sein duquel des travailleur.se.s confectionnaient des vêtements pour des marques de notre quotidien. Depuis ce jour, de nombreuses associations dénoncent les conditions de travail des ouvrier.ères.s. En quoi la crise du covid-19 démontre une fois de plus la limite de notre business model ?, une mondialisation nécessaire ? Oui, celle de la solidarité: la crise du covid-19 met clairement en lumière les limites de notre système économique mondialisé basé sur l’exploitation et le profit et créant des inégalités profondes. Il est donc plus que nécessaire de créer un nouveau système axé sur les besoins des peuples et la protection de notre planète. L’économie sociale et solidaire offre une réponse., quand les utopies deviennent réalité: La crise du covid-19 a contraint les gouvernements à agir dans l’urgence afin de protéger les populations, d’assurer l’approvisionnement en produits divers ou encore de soutenir l’économie. Pourquoi ne pas profiter de ces mesures comme d’un tremplin pour opérer la transition vers une société durable, juste et solidaire. C’est ce que propose ici Arnaud Zacharie.