La nouvelle circulait, mais elle vient d’être confirmée ce mardi. Le PS est botté hors du pouvoir à Celles. MR et PS, qui faisaient alliance depuis 1994 et qui avaient placé dans l’opposition l’ex-PSC, ont divorcé politiquement. Et certainement pas de commun accord ! Le C4 du PS se mue en règle des 4C qui devrait réguler la vie politique locale selon les nouveaux gestionnaires qui prendront officiellement le pouvoir le 7 juillet.