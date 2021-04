Créé en 1988, Au fil des idées a connu des hauts et des bas mais a persisté. Carine et Maurice Rudy décident cependant de fermer leur boutique rue Saint-Piat pour une accumulation de choses : la retraite arrive à grands pas, le bâtiment est vétuste… Le coronavirus n’est pas la raison principale de cette fermeture. L’enseigne s’en est d’ailleurs plutôt bien sortie grâce à leur vente de masque en tissu.



Malgré la fermeture de leur boutique, Au fil des idées va très prochainement ouvrir son propre site internet. Ils continueront donc à être actifs sur le web et à vendre leur matériel de couture et tissu en tout genre. “Nous n’espérons pas rivaliser avec le géant Amazon, bien sûr. Cependant, nous pensons qu’il y a certaines petites choses qui peuvent faire la différence”, précise Maurice Rudy.



En effet, le magasin propose des articles exclusifs qui peuvent, dans le futur, faire leur force. Le lancement du site va se faire dans les prochains jours. Ils vont devoir jongler entre la boutique et le web shop jusqu’au 30 juin. Par la suite, l’enseigne fermera définitivement ses portes et se consacrera entièrement à son virage digital.



La mercerie va donc changer du tout au tout laissant derrière elle une trentaine d’années passées au milieu de fils, d’aiguilles, de boutons et de tissus.