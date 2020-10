Outre la bonne nouvelle liée à la résidence Paul Pastur , le Logis Tournaisien va pouvoir mener d'autres travaux au sein de 535 maisons sur les plus de 2 000 qui composent son parc d'habitations., dévoile Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai et Président du Logis Tournaisien.Ces travaux représentent ainsi toute une série de logements situés au Vert Bocage, à la cité Jardins à Gaurain-Ramecroix, tous les logements du Logis Tournaisien à Kain, à la cité Carette et Bausier à Warchin, au 24 Août et à Vezon.Ces travaux, dont les marchés doivent être lancés avant 2024, représentent un coût de 25 millions d'euros., précise Devrim Gumus qui s'étend sur l'accompagnement social.De plus, à l'horizon 2030, tous les logements du Logis Tournaisien devront s'approcher du PEB, la certification de la performance énergétique des bâtiments, B. Cela passe par les isolations de toiture, de façade et par des travaux de ventilation et de remplacements de châssis., souligne Coralie Ladavid, échevine du Logement.À ce niveau, le premier chantier qui va commencer sera à retrouver du côté de Templeuve, aux rues Camille Dépinoy, Pierre Oorreel et de Tournai.