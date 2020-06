Chercq: les habitants de la résidence du Vert Mont luttent contre les coulées de boue © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

C’est un projet participatif et citoyen unique qui a vu le jour du côté de la Résidence du Vert Mont à Chercq, dans l'entité de Tournai. En effet, victimes d’inondations par ruissellement, autrement dit des coulées de boue, à répétition, les habitants de cinq habitations de la rue ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps.



“J’ai rencontré un des habitants, Alain Delmeule, lors d’une réunion publique qui avait été organisée à Chercq en novembre dernier, détaille Martin Frens du projet Culture du Risque Inondation du Contrat de Rivière Escaut-Lys. Après avoir eu vent de leur problématique, je me suis rendu sur place pour analyser la situation.”



Le problème venait en fait d’un champ situé à l’arrière des maisons. “La configuration de ce terrain est tel un entonnoir qui débouche sur les habitations. Suite à ce constat, nous nous sommes dit qu’il y avait peut-être moyen d’installer une protection collective en plus des protections individuelles."