Viol et attentat à la pudeur. Voilà les préventions reprochées à Olivier (prénom d’emprunt), 30 ans. Les faits se seraient produits dans l’entité de Chièvres à l’été 2017 à l’égard d’une jeune fille qui allait avoir 15 ans et atteinte d’une déficience mentale.

La victime officiait parfois chez le prévenu comme baby-sitter. Que s’est-il passé? Rien, selon Olivier!

Pourtant, sur une vidéo, on l’entendait indiquer que la jeune victime lui avait fait du bien et que du coup, il était beaucoup plus performant sexuellement avec sa propre femme.