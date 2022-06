Tout le monde pensait que le coronavirus était bel et bien derrière nous. Toutefois, ces derniers jours, le virus reprend de l'ampleur au sein de notre pays. Selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano, entre le 14 et le 20 juin, 3 049 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 25 % par rapport à la semaine précédente. Entre le 17 et le 23 juin, il y a eu en moyenne 87,9 admissions à l’hôpital par jour pour cause de covid, soit une hausse de 32 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1 083 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 69 patients traités en soins intensifs. En Wallonie picarde, on remarque tout de même une certaine stabilité.

Au Centre Hospitalier de Wallonie picarde, six patients sont actuellement hospitalisés pour le Covid, contre 10 pour jeudi. Le service communication de l'établissement indique par ailleurs, qu'aucune personne se trouve aux soins intensifs.

Du côté du CHMouscron, le constat est le même. "Trois personnes sont à ce jour hospitalisées", précise Laurence Deceuninck, chargée de communication de l'hôpital mouscronnois. "Le 17 juin dernier, nous avons accueilli six personnes et le 18 juin, huit personnes. La situation reste donc stable et c'est le cas depuis 2/3 semaines". En ce qui concerne les soins intensifs: "Cela fait déjà de nombreuses semaines, que nous n'avons plus de patients". De bonnes nouvelles qui espérons-le, continueront dans ce sens.