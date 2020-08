Stop ! L’ASBL Félin pour l’autre, basée chaussée de Lille à Orcq, lance non pas un cri d’alarme mais plutôt un appel. Elle ne peut plus prendre en charge de nouveaux chats. Ses locaux sont complets.

"Nous devons faire face à 25 demandes de prise en charge par semaine, confie Émeline Lejour, bénévole au sein de l’ASBL. Il s’agit par exemple de chats et de chatons que les gens aperçoivent dans la rue ou alors de chats dont les propriétaires sont partis en vacances en les laissant dans la nature."

D’où l’importance, pour l’ASBL, de trouver des familles d’accueil, surtout en cette période. "Des gens qui vont accepter de prendre une fratrie avec trois ou quatre chats ou alors une maman et son bébé, poursuit Émeline. Nous prenons en charge les soins vétérinaires et nous fournissons la nourriture, les médicaments et la litière."

Si la famille d’accueil reste une solution intéressante pour l’ASBL, cette dernière souhaiterait aussi que plusieurs chats soient carrément adoptés, notamment parce qu’ils sont là depuis un certain temps. Émeline évoque ainsi trois cas concrets.

"Chouchou, femelle, attend une famille depuis avril au refuge. Elle est très sympa et collante. Elle s’entend bien avec les chiens, les chats et les enfants et n’a pas besoin d’un extérieur. Elle a 2 ans. Feline, 2 ans elle aussi, attend depuis mai. Elle est hyper gentille avec nous et elle est dingue des enfants. Par contre, elle ne s’entend pas avec les chiens. Elle a besoin d’un extérieur. Quant à Tipex, il a 4 ans et est plutôt indépendant. C’est lui qui vient chercher les câlins. Il n’est au refuge que depuis un mois mais il avait passé plusieurs mois dans la rue juste avant."

En raison du Covid, Félin pour l’autre avait dû stopper ses activités (opération lasagnes, souper…) depuis avril. "Les collectes de nourriture et de matériel dans les magasins ont pu reprendre le mois dernier", précise Émeline.

L’ASBL, qui a fait l’acquisition d’un grand préfabriqué, projette d’augmenter sa capacité d’accueil. Elle attend l’agrément.

Rendez-vous sur la page Facebook de l’ASBL Félin pour l’autre. Vous pouvez aussi former le 0471/124 597.

G.Dx