CHwapi: des photos pour rendre le sourire aux personnes hospitalisées Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

L'hôpital a fait appel à la firme belge beBooth. Ce service permet aux proches d'une personne hospitalisée de lui envoyer une photo qui lui sera transmise directement dans sa chambre.



Outre de la maladie pour laquelle ils sont hospitalisés, les patients souffrent également moralement suite à l'interdiction des visites décrétée en cause de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.



Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde ne néglige pas cette détresse qui touche tant les patients que leur entourage. Si, lors de la première vague, un système de tablette numérique a permis aux familles et amis de garder un contact vidéo avec leur proche hospitalisé, le service social de l'hôpital a souhaité aller plus loin.



"Avec le service communication, nous avons pris contact avec la firme belge beBooth, explique Cécile Leroy, coordinatrice du service social du CHwapi. Cette dernière propose concrètement à la famille, les amis et autres proches de patients hospitalisés de leur envoyer une photo avec un petit message."