Les bâtiments de l’ancien hôpital La Dorcas seront tous démolis pour laisser la place à cinq immeubles comportant 250 logements neufs. Dans un îlot exclusivement cyclo-piéton, trois concepts d’habitat seront proposés selon la situation des résidences, face à l’Escaut, le long de la chaussée d’Antoing ou au cœur de l’îlot.indiquent le promoteur et la ville de Tournai dans un communiqué cosigné.

Les gabarits en gradins culmineront à rez + 8 du côté de l’Escaut, là où la vue est la plus dégagée et où le terrain s’abaisse à près de sept mètres sous le niveau de la chaussée d’Antoing.

Chaque logement, du plus petit (39m²) au plus grand (131m²), disposera ( NDLR: assez logiquement dans le contexte post-Covid) d’un espace extérieur privatif, sous forme de terrasse, de balcon, de jardin ou encore de loggia aux écrans coulissants.

© EdA

Les toitures-terrasse de trois immeubles seront aménagées de manière à rendre possibles le développement d’activités collectives: potagers, cours de yoga ou de fitness, etc. Un espace à vocation communautaire est aussi prévu au niveau du chemin de halage.Le projet prévoit l’ouverture d’espaces publics arborés qui feront la jonction, pour les usagers cyclo-piétons, entre la chaussée d’Antoing et le RAVeL.

Un parking à vélo par chambre

Un parking sous-terrain pour voitures de 242 véhicules est prévu, soit un peu moins d’un emplacement par logement. Ce léger "déficit" en la matière, pour les habitants et leurs visiteurs, est assumé par le promoteur qui envisage de réaliser un ensemble de garages à vélos d’une capacité totale de 437 vélos, "soit plus d’un vélo par chambre".

Christophe Corduant, gestionnaire du projet, explique ainsi ce choix: "La situation particulière du projet, aux portes de la ville, incite à repenser les modes de déplacements en s’axant principalement sur la mobilité douce et partagée. Le site est, de ce point de vue exceptionnel, par la présence du RAVeL longeant l’Escaut et le projet, qui offre un accès direct au centre-ville (vers lequel nous avons tourné les garages à vélos) mais aussi par la proximité des arrêts TEC, donnant notamment accès à la gare."

Et les visiteurs? "Des arceaux à vélos permettant de sécuriser leurs vélos sont prévus près de chaque entrée des résidences. Tout est en place pour inciter à la mobilité alternative à l’usage de la voiture individuelle".

Objectif septembre 2023 pour le début du chantier

© EdA

La Ville a été attentive à la qualité architecturale et environnementale du projet ainsi qu’à la mobilité au sein de celui-ci, insiste le bourgmestre Paul-Olivier Delannois: "Cet important projet immobilier correspond parfaitement aux prescriptions du schéma de développement communal et répond à la demande en logements de qualité au centre-ville, tout en la débarrassant d’un chancre qui défigurait l’entrée de notre ville. Je me réjouis de voir que l’ensemble de ce quartier est en pleine évolution avec le fleurissement de nombreux projets d’ampleur, comme par exemple l’installation du nouveau commissariat de police, du lieu de justice et du nouveau parc d’affaires de l’intercommunale IDETAorienté vers l’économie circulaire".

Si les opérations se déroulent comme prévu, l’enquête publique devrait débuter dès le 15 août 2022.

Un permis pourrait être espéré pour juin 2023. Le chantier débuterait alors dès septembre 2023.