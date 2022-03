C’est une tradition qui perdure depuis huit ans. Deux fois par an, en septembre et mars, l’institut Saint-André de Ramegnies-Chin (enseignement secondaire) encourage ses élèves à utiliser des transports "doux" pour se rendre à l’école, et en particulier le vélo.

La dernière édition de cette activité labellisée "SAR’Roule" (SAR est l’acronyme de l’école) a eu lieu ce mercredi et a recueilli de nouveau un gros succès de participation.

Jugez plutôt par les chiffres. Quelque 40 % des élèves et des professeurs se sont rendus à l’école à vélo. Un grand nombre d’entre eux ont fait le trajet en groupe, dans la bonne humeur et avec l’accompagnement d’un adulte, au départ de sept points de rencontre à Kain, Tournai, Froyennes, Pecq, Obigies, Blandain et Dottignies.