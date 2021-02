Cinq personnes interpellées dans une nouvelle opération stups à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. © BELGA

Une nouvelle opération a été menée contre la vente de produits stupéfiants ce mardi 23 février au sein de la cité des Cinq Clochers par la zone de police du Tournaisis.



En effet, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation en flagrant délit de cinq individus actifs dans la rue Barthélémy Frison. "Ils sont âgés entre 23 et 37 ans et deux sont originaires du Nord de la France", apprend-on du côté de la police.



Les différents individus ont été présentés devant la juge d'instruction qui a délivré trois mandats d'arrêt. Deux personnes ont donc été libérées dont une sous conditions.



"Cette opération a permis à nos services de saisir 55,17 grammes d'héroÏne, 14,48 grammes de cocaïne, la somme de 190 € et six téléphones portables", dévoilent les forces de l'ordre.



Une fois de plus, cette opération est l'occasion de rappeler que la lutte contre les stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2020-2025 de la zone de police du Tournaisis.