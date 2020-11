Clap huitième pour l'opération Wapi Christmas Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Cette année, plus de 1 600 € de cadeaux sont à gagner ! © VISITWAPI

Cette fin d'année sera décidément à l'image de 2020, particulière. L'Horeca, les sites touristiques et les musées sont fermées tandis que les marchés de Noël s'annulent les uns après les autres. Si la crise sanitaire frappe durement le secteur du tourisme, la Maison du Tourisme de Wallonie picarde refuse de céder à la morosité. Plusieurs opérations sont ainsi lancées, tant pour amener la culture chez les gens que pour leur offrir un peu de magie de Noël ou encore pour soutenir les restaurateurs de la région.



Parmis ses différentes opérations, la Maison du Tourisme de Wallonie picarde s'est mise sur son 31 et a lancé la huitième édition de l'opération Wapi Christmas. Ainsi, jusqu'au 25 décembre prochain, la page Facebook Visitwapi propose aux habitants de la région de superbes idées cadeaux made in Wallonie picarde pour les fêtes.



"Nouveauté cete année, le Calendrier de l'Avent Wapi Christmas sur le site Visitwapi.be permet aux internautes de gagner plus de 1 600 € de cadeaux, nous apprend la Maison du Tourisme de Wapi. Les participants sont invités à ouvrir la case du jour pour tenter de remporter un des superbes cadeaux offerts par les opérateurs touristiques de Wallonie picarde qui sont les partenaires de l'opération."