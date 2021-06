Clara Urbain, nouvelle échevine, a prêté serment dans un climat très tendu à Brunehaut Tournai-Ath-MouscronVidéo M. Del. © DELFOSSE

Une motion de méfiance envers Nadya Hilali a été votée par une très courte majorité. La nouvelle échevine a prêté serment.



Ce vendredi soir, le conseil communal brunehautois s'est tenu afin de se prononcer sur deux points, à savoir une motion de méfiance individuelle constructive à l'égard d'un membre du collège communal, soit Nadya Hilali, et l'installation de la nouvelle échevine, Clara Urbain, qui a prêté serment.



D'entrée de jeu, le bourgmestre Pierre Wacquier a fait savoir qu'il se montrerait procédurier et intransigeant sur la stricte application du code de démocratie locale et du règlement d'ordre intérieur. Le mayeur a en effet plusieurs fois interrompu les conseillers François Schietse et Muriel Delcroix qui, selon lui, s'éloignaient des points à l'ordre du jour. Dans ses explications, Nadya Hilali s'est également vu interrompue par le bourgmestre.



Ce dernier a adressé un message à la principale intéressée. "Nadya, j'avais mis beaucoup d'espoir en toi. Tu avais un avenir prometteur. Je ne sais pour quelles raisons, tu t'es écartée de cet avenir qui paraissait tracé et, franchement, j'en suis fortement déçu. Tu t'es complètement écartée du fonctionnement du collège et de ses règles."



Président de l'Union Solidaire de Brunehaut, le groupe majoritaire au conseil communal, Philippe Vinckier a expliqué ce qui a poussé son groupe à déposer une motion de méfiance à l'égard de Nadya Hilali. "Désabusé, le groupe USB déplore que Nadya Hilali, par ses actes et ses agissements, attaque ses colistiers, ses collègues du collège communal et du conseil communal. C'est en ma fonction de président du groupe USB que je me dois de mettre un terme à ces agissements, afin que notre groupe et l'équilibre en placent puisse enfin poursuivre le travail pour lequel elle a été désignée par les électeurs de Brunehaut."



Soutien de Nadya Hilali, François Schietse s'est également exprimé. Il a notamment expliqué que les tensions au sein du groupe avaient commencé très tôt, à l'aube même de la campagne électorale. "Les belles promesses de transparence, éthique et d'ouverture ont été bafouées." Le conseiller a cité quelques exemples. "Avec le recul, je m'aperçois qu'en opposant et en dénonçant ces faits au sein de mon groupe, j'avais déjà sonné le glas d'une collaboration improbable, devenue impossible."



Pour François Schietse, la décision prise ce vendredi soir est une gifle aux 800 électeurs brunehautois qui ont soutenu Nadya lors du dernier scrutin.