Les organisateurs du festival de musique Les Gens d’Ere ont vraiment mis les petits plats dans les grands afin de faire de cette édition 2020 un véritable grand cru !

C’est un nouveau beau nom de la scène française qui vient d’être annoncé à l’affiche. Claudio Capéo sera bel et bien à retrouver à Ere le dimanche 26 juillet prochain.

Le chanteur, qui s’est fait connaître via sa participation au télé-crochet The Voice France, est particulièrement connu pour ses tubes Un homme debout, Ça va ça va ou encore Que Dieu me pardonne avec Kendji Girac.

Un nouveau nom qui vient s’ajouter à une affiche qui présente déjà de grands artistes de renom tels que Zazie, Loïc Nottet ou encore BB Brunes.

Sont également déjà annoncés Mr Cover, Coverqueen, Sttellla, Neg’Marrons et bien d’autres…

Pour rappel, le festival Les Gens d’Ere se tiendra du 24 au 26 juillet. Les places sont d’ores et déjà disponibles via le site internet du festival lesgensdere.be/billetterie.

M. Del.