Le carrefour formé par la N50 avec la chaussée du Pont Royal (N509) et la rue de la Borgnette sera réhabilité du 16 au 19 avril. Ces travaux clôtureront le chantier de réfection de la RN50, entre Tournai et Ramegnies-Chin.



Ce chantier, d'un budget de 1 645 000 € (HTVA), est financé par la Sofico. Pour la réfection de ce carrefour, des mesures particulières de circulation seront prises dès le vendredi 16 avril en soirée jusqu'au lundi 19 avril matin. La circulation sera totalement interdite au niveau du carrefour.



Pour les usagers circulant sur la RN50, en provenance de Pecq et en direction de Tournai, une déviation sera mise en place via le zoning commercial de Froyennes et la rue Lefebvre Caters. Pour les usagers circulant sur la RN50, dans le sens Tournai-Pecq, une déviation sera mise en place via la rue Lefebvre Caters et le zoning commercial de Froyennes.



Concernant les usagers circulant sur la RN50 en provenance de Tournai et en direction de la chaussée du Pont Royal (N509), une déviation sera mise en place via la rue de Lannoy. Pour les usagers venant de la rue de la Borgnette, une déviation sera mise en place soit via la rue Lefebvre Caters, soit via le zoning commercial de Froyennes. Enfin, pour les usagers venant de la chaussée du Pont Royal (N509), une déviation sera mise en place via la rue de l'Escalette.



Le chantier visant à réhabiliter le revêtement de la RN50 entre Tournai et Ramegnies-Chin ainsi que ses pistes cyclables, sur une distance de 4,5 kilomètres, a débuté le lundi 14 septembre 2020. Cet important chantier avait été phasé et les voies avaient été libérées durant l'hiver, dans l'attente de cette dernière phase portant sur le carrefour N50/N509/rue de la Borgnette.