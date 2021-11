Opération de sauvetage, ce mercredi midi, sur le site du recyparc de Tournai 2, à proximité des Bastions. Plusieurs hommes se sont mobilisés pour rendre la liberté à un chevreuil coincé depuis quelques jours dans un terrain entièrement clôturé.

"On ne sait pas trop comment il est arrivé là vu la hauteur des clôtures, mais en tout cas, il lui sera très difficile de s’échapper tout seul, explique Bertrand Bouko de la société La Bêle Tondeuse qui fait paître des moutons sur le terrain en question. Il fallait l’aider à trouver une échappatoire pour qu’il puisse retrouver la liberté et un espace boisé, bien plus adapté pour lui…"

Bertrand Bouko et son collègue Arnaud Massy ont sollicité la présence d’un agent de la DNF qui les a guidés et conseillés sur la manière de procéder pour extraire l’animal sauvage du terrain. Ils ont aussi pu compter sur le soutien de deux agents de la police locale de Tournaisis postés à l’entrée du site pour éviter que l’animal ne se dirige vers la route et la rue Jean-Baptiste Moens.

Armés de leurs pinces coupantes, ils ont découpé une partie du grillage entre le terrain et le recyparc après avoir obtenu l’accord d’Ipalle pour réaliser cette opération.

Vient ensuite le défi: attirer le chevreuil, âgé de 2-3 ans, vers la porte de sortie. Pendant plusieurs minutes, les deux hommes et l’agent de la DNF ont tenté, par des cris et autres techniques d’appâtage, de pousser l’animal à quitter l’enclos… Et c’est à toute vitesse qu’il s’est enfin décidé à emprunter le chemin.

Après avoir vagabondé quelques instants dans l’enceinte du recyparc et s’être coincé dans une haie, Bertrand Bouko et son collègue ont réussi à l’attraper.

Sous bonne escorte des policiers (qui se souviendront de cette étonnante intervention!), et sans avoir été blessé, le chevreuil a été pris en charge et porté jusqu’au bois d’Allain, de l’autre côté de la rue, pour retrouver un air de liberté, profiter du plus grand espace boisé (4 hectares) et peut-être rencontrer l’un de ses semblables; les chevreuils sont de plus en plus nombreux dans notre région.