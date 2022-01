D’après les premières informations, l’accident n’a causé que des dégâts matériels. Les deux véhicules, bien amochés, ont ainsi été enlevés par des dépanneuses.

Suite au choc, l’un des deux véhicules a terminé sa course dans la façade du magasin de vêtements "Des habits et nous" situé boulevard du Roi Albert. La porte d’entrée du magasin a été pulvérisée. Mais par miracle, alors que le magasin était ouvert, il n’y a pas eu de blessés là non plus.

"Nous avons entendu un grand boum et il y a eu des impacts jusqu’à l’intérieur du magasin, signale la responsable de l’établissement. Il y avait du monde quand les faits se sont produits, mais personne n’a été touché."

Plus de porte donc, des bris de vitres à terre en grand nombre mais aucune victime.