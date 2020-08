La Ville a pris une série de mesures complémentaires aux derniers arrêtés ministériels, cela en concertation avec le Cercle des médecins généralistes, la police locale et les différents services administratifs de la ville. Ainsi, depuis ce lundi et jusqu’au 31 août et ce, sur toute l’entité de Comines-Warneton, la fermeture des cafés et restaurants, terrasses incluses, passe à 23 h, au lieu de 1 h. En dehors des établissements Horeca (magasin de nuit/tabac shop, etc.), la vente de boissons fermentées et/ou spiritueuses (à emporter ou à consommer sur place, en quelque quantité et sous quelque forme que ce soit) est interdite entre 20 h et 6 h du matin.

Quant au port du masque, il est obligatoire en zone rouge. En zone orange, vous devez être en possession du masque. "Lorsque vous croisez une autre personne, le port du masque devient obligatoire si la distanciation sociale ne peut être respectée. Des affiches ont été apposées dans les secteurs concernés. De plus, des banderoles aériennes ont été ajoutées dans les zones rouges. Nous espérons que ces mesures seront suffisantes pour endiguer la propagation du Covid-19 qui est une réalité à Comines-Warneton", précise la Ville.