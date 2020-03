L'information est confirmée depuis quelques minutes.

"J'ai appelé tous les hôpitaux de la région, un à un, comme je le fais chaque jour depuis le début de la crise sanitaire. Et l'hôpital d'Ypres, vient de m'avertir que deux familles de l'entité de Comines se sont présentées aux urgences pour une détection du coronavirus", confirme la maïeure de Comines-Warneton.

Alice Leeuwerck estime qu'il est de son devoir d'aller chercher l'information pour la répercuter, sans déclencher de panique, mais dans un souci de transparence et de prévention.

"L'hôpital ne peut me donner d'autres précisions sur l'identité des deux Cominois détectés positifs, pour des raisons de respect de la vie privée. Mais les médecins m'ont confirmé qu'il s'agit de deux familles de l'entité, sans autre précision de localisation, qui n'ont aucun lien de parenté entre elles. Dans chaque famille, un membre au moins est atteint par le virus. Les malades sont mis en quarantaine à domicile avec les autres membres de la famille résidant sous le même toit. Et une enquête médicale est en cours pour retracer l'ensemble des contacts que les patients contaminés ont pu avoir avec d'autres personnes ces derniers temps", explique la bourgmestre.

Dès à présent, le site internet de la commune et les réseaux sociaux vont être activés pour actualiser les informations et tenir tous les habitants de l'entité au courant de l'évolution de la situation et des éventuelles mesures à prendre.