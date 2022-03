C'est le directeur d'un établissement scolaire qui a été interpellé par l'inscription d'un nouvel élève. Face à des propos étranges de la maman, le responsable de l'école a rapidement contacté la police. Grâce à ce coup de fil, Dylan a été retrouvé sain et sauf. Le représentant du ministère public a requis une peine lourde de deux ans d'emprisonnement. "La prévenue a précisé à plusieurs reprises qu'elle détestait la justice belge et que la décision prise pour la sécurité de son fils était scandaleuse".

Pour l'avocat de la défense, ce dossier est incontestablement douloureux. "Ma cliente n'a certainement pas compris la décision et part du principe que c'est une injustice. Je tiens tout de même à clarifier certains éléments du dossier. Des témoins indiquent bien qu'il s'agit d'une fugue et non d'un enlèvement. Par ailleurs, Dylan l'a bien reconnu lors de son audition. Une telle peine n'est pas opportune vu le parcours difficile de Magali". L'acquittement a été sollicité à titre principal ou le sursis à titre subsidiaire. Le jugement sera prononcé le 26 avril.