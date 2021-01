Le samedi 30 janvier prochain se tiendra la quatrième édition du Week-end Solidaire à Comines-Warneton. Cette initiative, qui a pour but de récolter un maximum de denrées ou de dons pour venir en aide aux familles les plus démunies de l'entité, sera quelque peu adaptée cette année en raison du contexte sanitaire actuel.Le CPAS ainsi que l'Épicerie Solidaire (EPIS) de Comines-Warneton ont dû effectivement revoir leur programme., confirme Frédéric Hallez, président du CPAS, qui explique encore qu'il a fallu se montrer créatif pour cette nouvelle édition.Certains partenaires de l'action se sont donc mobilisés pour créer des plats à emporter. Les trois écoles de l'entité, l'Institut Saint Henri, le Collège de la Lys ainsi que l'Athénée Royal ont immédiatement répondu présents.Ils ont également l'opportunité de faire un don financier lors de la commande des plats ou un don de denrées non périssables.Les livraisons et drives seront organisés le samedi 30 janvier, de 10h à 12h. Les réservations doivent être réalisées avant le 24 janvier sur www.cpas.shop