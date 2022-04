Présence et Action Culturelle (PAC) de la section de Tournai propose une nouvelle conférence sur les dangers d’Internet : « Comment éviter les arnaques sur le net ? Comment naviguer en toute sécurité ?

"Je suis énormément interpellé par le nombre de personnes qui sont victimes d’arnaques par Internet", précise Joseph Godet, Président du PAC Tournai. "Il faut dire que les auteurs de ces délits trouvent des moyens de plus en plus sophistiqués pour arriver à leur fin. Ce qui me rend furieux, c’est que le public qui se fait avoir est bien souvent un public fragile, ayant malheureusement déjà peu de moyens financiers, ou encore un public âgé. Cette situation exige que nous réagissions. Et le PAC Tournai souhaite agir à sa façon, c’est-à-dire en informant, en expliquant et en débattant".

Présence d'Olivier Bogaert

Pour cette raison, Monsieur Olivier Bogaert, agent de la police fédérale judiciaire (travaillant au sein de l'unité en charge de la cybercriminalité) que l’on peut voir régulièrement à la télévision lorsqu’il est question d’arnaques sur Internet et de piratage informatique, viendra expliquer comment utiliser Internet et tous les services qui y sont liés sans tomber dans le piège des arnaqueurs !

Grâce au soutien de l’E-Campus et de l’entreprise d’informatique tournaisienne SIP, la conférence est gratuite et ouverte à tous les publics. Elle aura lieu le jeudi 7 avril à 15h00 à l’E-campus, rue du Progrès 15 à 7503 Tournai. Un parking facile d’accès et gratuit sera mis à disposition. Pour des informations supplémentaires, les citoyens peuvent envoyer un mail à joseph.godet@gmail.com