À en croire la prévenue, le bureau du service Population, dans lequel elle a travaillé pendant 24 ans, ressemble à un moulin. Chacun y entre et sort à sa convenance. "Des pass circulent et tout le monde sait où est la clé." Agent statutaire, L. C était chargée de délivrer cartes d’identité, passeports et casiers judiciaires à tout citoyen qui se présentait contre un échange financier. L’argent perçu en liquide devait être mis dans une caisse et encodé. C’est ce qu’on appelle un relevé de caisse afin de pouvoir retrouver les transactions effectuées.

Le service financier a été interpellé, car entre août 2018 et février 2019, l’employée n’a remis aucun montant ! Après plusieurs rappels, elle finit par remettre la caisse avec une somme d’un peu plus de 2 000 euros. Couac, l’estimation devrait être supérieure à 7 000 €. Rapidement, elle est soupçonnée d’avoir dérobé une partie de l’argent. Mais elle a toujours contesté.