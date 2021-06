Compte 2020 : pas de mauvaise surprise malgré le Covid à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DUPUIS

Malgré les bons chiffres, le bourgmestre préfère se montrer prudent face aux incertitudes liées à certains postes.



Ce lundi matin, le directeur financier de la Ville de Tournai, Eddy Moulin, a fait le point sur les comptes communaux 2020 de la cité des Cinq Clochers. Une année marquée par la crise sanitaire.



"Soyons clairs, l'exercice 2020 s'est assez bien passé au niveau des finances locales, explique le DF. C'est assez étonnant. Nous avons cependant perdu beaucoup dans les recettes de prestations, qui rassemblent notamment les droits d'entrées aux musées, les participations des parents dans les crèches, toute l'activité touristique, etc. Quand on compare avec 2019, nous avons perdu 1,1 million. Mais, globalement, le résultat budgétaire s'est fameusement amélioré passant de 18,5 millions en 2019 à 22 millions l'année suivante."



Au niveau des dépenses ordinaires de personnel, on constate une petite évolution qui s'explique par une augmentation des agents contractuels subventionnés ou non passant de 701 en 2019 à 709 en 2020 et des agents statutaires de 258 à 260.



Place ensuite au "caillou dans la godasse" comme le défini si bien Eddy Moulin, à savoir la cotisation de responsabilisation. "Toutes les communes sont inquiètes sur ce sujet. La Ville s'engage à prendre en charge celle du CPAS. Cela évolue de manière très défavorable. Dans moins de cinq ans, les calculs actuels nous la fixent à 8 millions d'euros à payer. On peut même d'ailleurs s'attendre à ce que ça soit plus !" En 2020, elle s'est fixée à un peu moins de 3,8 millions. "Nous avons pu la financer grâce aux dividendes de la liquidation du CHRT mais comment faire par la suite ? Je ne sais pas... On nous promet des solutions, on verra."