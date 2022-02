Les occasions de se rendre à la Cathédrale Notre-Dame vont se multiplier dans les prochaines semaines. Outre l’ensemble des célébrations qui scandent ce temps liturgique important de l’Église, célébrations souvent présidées par Mgr Guy Harpigny, de nombreuses activités ont été mises sur pied. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y en a vraiment pour tous les goûts.

Tout d’abord, une "première": un cycle de trois "Grandes Conférences de la Cathédrale de Tournai" qui se tiendront les vendredis 4, 11 et 18 mars à 19h30. Quatre invités prestigieux vont éclairer une question au cœur de l’actualité : "La crise sanitaire, et après ? Regards croisés tournés vers l’avenir…"



Le premier regard sera celui du chercheur et bioéthicien à l’UCLouvain, le Prof. Dominique Jacquemin. Une deuxième soirée fera se croiser le point de vue de deux « mondes » qui ont été particulièrement secoués par la pandémie : le monde médical avec la Dr Florence Hut, directrice médicale au CHWAPI, et le monde culturel avec le comédien Éric De Staercke, directeur de troupe et enseignant en art dramatique. Enfin, la Cathédrale Notre-Dame accueillera avec une grande joie le Cardinal Josef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et Primat de Belgique, qui apportera son propre regard.

Le vendredi 25 mars à 20h, rendez-vous familial et cinématographique avec la projection de l’émouvant film de Claus Drexel, "Sous les étoiles de Paris" (avec notamment Catherine Frot, pleine d’humanité, et le jeune et touchant Mahamadou Yaffa). Le 1er avril sera dédié à une soirée musicale et théâtrale avec "La Passion selon saint Jean", de Jean-Sébastien Bach, dans une projection sur grand écran avec les plus grands solistes du moment, l’Orchestre Philharmonique de Berlin et le chef Sir Simon Rattle.

Le dimanche 10 avril à 15h, enfin, trois artisans du quotidien de la Cathédrale vont se rassembler pour proposer un "Chemin de Croix" poétique, imagé et musical : l’organiste titulaire Étienne Walhain s’adonnera à l’art de l’improvisation sur les 14 stations du Chemin de Croix, illustrées par des photographies d’œuvres d’art de la Cathédrale choisies par la conservatrice du Trésor, Florence Renson, et sur un texte poétique récité par le chanoine Patrick Willocq.