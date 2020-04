Ath À ce jour, la zone de police n’a dressé que 17 P.-V. pour non-respect des règles sanitaires.

Depuis le début des mesures de confinement, les policiers de la zone athoise n’ont verbalisé qu’à 17 reprises pour le non-respect de celles-ci. Même si c’est 17 P.-V. de trop rédigés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ces chiffres sont largement inférieurs à d’autres zones de police de Wallonie picarde. À commencer par celle du Tournaisis, qui totalise près de 500 P.-V.

"Les Athois sont majoritairement disciplinés et respectueux des règles. Ces derniers ont bien compris la nécessité de rester chez eux pour éviter de propager l’épidémie", se réjouit le chef de corps Frédéric Pettiaux.

Plus répressifs

Les infractions pour lesquelles ses équipes ont dû intervenir concernaient presque à chaque fois des rassemblements non justifiés ne répondant pas aux critères indispensables de distanciation sociale. Dans la moitié des cas, ces dérives étaient associées à une consommation d’alcool sur la voie publique.

" Depuis la dernière communication de la 1re ministre, nous sommes devenus plus répressifs. Dès qu’une personne n’est pas coopérante, nous la sanctionnons en lui proposant une transaction pénale de 250 € ", indique le commissaire Pettiaux.

Depuis l’instauration du confinement de la population, notre interlocuteur a élaboré un dispositif qui inclut les interventions habituelles, même si celles-ci ont fortement diminué en matière de criminalité et de roulage.

En mars, un seul vol a été commis et trois accidents matériels se sont produits sur un territoire de 127 km2. Tant dans la cité des Géants que dans les 23 villages de l’entité, les patrouilles ont été renforcées pour s’assurer que les règles sanitaires sont appliquées à la lettre.

Parallèlement, un accueil est maintenu au commissariat.

" Les personnes voulant déposer plainte doivent néanmoins prendre rendez-vous au préalable afin que nous puissions les traiter dans des conditions sanitaires optimales. Nous avons adapté le local d’audition par un système de plexiglass qui sépare physiquement le plaignant du policier prenant sa déposition. "

Comme durant les grandes vacances, la police d’Ath propose aussi de veiller sur les commerces et les entreprises à l’arrêt et dès lors plus vulnérables face aux risques de cambriolage.

"Il se peut aussi que des particuliers souffrant du Covid-19 se retrouvent hospitalisés et que leur famille nous demande d’assurer une surveillance de leur habitation inoccupée ", ajoute encore le chef de zone.