Dans ses explications justifiant sa démission en tant qu’échevine et son retrait de la politique, Adeline Vandenberghe pointait du doigt, entre autres, de graves dissensions et une altercation avec le président du CPAS, Jean-Michel Nottebaert. Elle déplorait aussi le manque de réaction de l’autorité communale dans le conflit opposant le président du CPAS et plusieurs assistantes sociales en arrêt maladie depuis plusieurs mois suite à une accumulation d’attitudes désobligeantes et irrespectueuses dans le chef de Jean-Michel Nottebaert.

Le conflit s’enlise, et rien ne laisse entrevoir une rapide sortie de crise même si le syndicat CSC Services Publics et la Commune planchent sur un protocole visant à envisager une reprise du travail des employées. "Les assistantes sociales souhaitent pouvoir reprendre le travail qu’elles réalisent avec passion depuis de nombreuses années mais pas à n’importe quelle condition", insiste le syndicat.

"Nous ne pouvons plus accepter qu’elles reviennent travailler la boule au ventre… Les derniers événements au sein du Collège communal nous confortent dans l’idée que des mesures fortes doivent être prises à l’encontre de monsieur Nottebaert, président du CPAS. Nous applaudissons le courage de l’échevine démissionnaire qui a défendu les assistantes sociales et qui a dû également subir les accès de colère du président. Si le bureau politique est à même de prendre des décisions rapides pour remplacer un échevin, il doit l’être également pour écarter un président de CPAS. Et ce, dans l’intérêt des travailleurs et des bénéficiaires!"

La CSC Services publics a par ailleurs sollicité la réalisation urgente d’une enquête sur la charge psychosociale par la médecine externe. "Nous serons très attentifs aux résultats de cette enquête et au plan d’action qui sera mis en place par l’autorité communale", conclut le syndicat. L’affaire devrait être abordée lors de la prochaine assemblée de l’Union Communale Socialiste d’Estaimpuis, dimanche prochain, dont les membres pourraient réclamer certaines décisions et dispositions afin de mettre fin à ce conflit.