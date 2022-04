À l’unanimité, le conseil a approuvé la taxe sur les carrières et sablières pour 2022. Cette année, la compensation régionale sera de 60 % des droits constatés bruts, indexés de 4,8 %, et la taxe principale ne pourra être levée qu’à concurrence de 40 %. Tout comme l’an dernier, une compensation supplémentaire de 216618€, issue du transfert de tonnage de Tournai vers Antoing, sera octroyée. La taxe communale principale sera donc de 510 006€ tandis que la compensation octroyée par le Gouvernement wallon sera de 765 010€. Enfin, une taxe complémentaire de 147 065€ sera levée. Il s’agit de la différence entre le montant de la compensation et les montants qui auraient été pro mérités pour 2022. L’apport des carriers est donc au total de quelque 1,4 million d’euros… et des poussières !

Après l’approbation, à l’unanimité, des rapports d’activité et financier 2021 du Plan de cohésion sociale, deux conventions de partenariat ont été renouvelées avec deux associations dans le cadre du budget 2022 du PCS. La première convention est relative au transfert financier de 4 500€ afin de formaliser la collaboration avec l’ASBL Amo-Graine afin de développer l’action "Soutien scolaire solidaire". La seconde convention a trait au transfert d’un montant de 15 000€ afin de poursuivre la collaboration entre le PCS et l’ASBL Citadelle pour le développement d’un "Point de contact spécialisé dans les assuétudes".

Les services de l’administration communale ont poursuivi le recensement des tronçons de rues pour lesquels des problèmes de localisation sont remontés jusqu’à la Ville. Dans l’ancien quartier du Maroc à Antoing, compris entre la rue Baille d’Orée, la rue Neuve et la maison de repos du Moulin, deux nouvelles dénominations ont unanimement été approuvées par les élus du Pays blanc. La zone centrale de ce quartier prendra le nom de "placette du Nouveau Jeu" tandis que la venelle reliant cette place à la rue Baille d’Orée sera désormais appelée "ruelle Caudron".

En matière de circulation, divers règlements complémentaires de roulage ont été décidés dans le village de Fontenoy. D’abord, la chicane située face au n°40 de la rue du Maréchal de Saxe a été supprimée, ce système alternatif de passage ayant été réalisé face à un terrain à bâtir ! À la rue de Gaurain, abrogation d’un marquage au sol matérialisant le bord fictif de la chaussée, du côté et juste avant le cimetière. Enfin, à la rue du Ronquoy, suppression d’une zone d’évitement striée du côté impair, le long du numéro 31. Cette zone striée d’une dizaine de mètres réduisait progressivement la largeur de la chaussée de 4m, avec priorité de passage vers la rue du Mariquette.

Toujours à l’unanimité, divers subsides aux sociétés ont été accordés. Un montant de 125€ sera versé à l’ASBL "Aide humanitaire BPTG" s’occupant de l’enfance déshéritée et orpheline. Le club "Les Bourleux du Français" recevra un subside annuel de 125€ et un montant de 500€ pour l’organisation du tournoi du "Rosaire".