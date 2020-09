Contrôle nocturne pour la zone de police du Tournaisis Tournai-Ath-Mouscron M. Del. De 19h15 à 2h30, durant la nuit de ce lundi, plusieurs dizaines de véhicules ont été contrôlées. © DEVOGHEL BRUNO

Cette nuit, les forces de l'ordre ont mené une large opération de roulage sur le territoire du Tournaisis.



"En intra-muros, de 19h15 à 20h30, 24 sanctions administratives communales ont été rédigées pour mauvais stationnement", explique la zone de police du Tournaisis sur sa page Facebook.



Ensuite, de 20h30 à 22h50, un contrôle a été effectué à l'avenue De Gaulle et au boulevard Delwart. 37 personnes y ont été contrôlées et une a reçu une perception immédiate.



"Vu les intempéries, une patrouille supplémentaire a été effectuée sur les boulevards périphériques et dans le centre, de 23h à 2h30." Trois conducteurs, deux belges et un étranger, ont alors reçu une perception immédiate, un procès-verbal d'observation a été rédigé ainsi qu'un procès-verbal pour alcool au volant.