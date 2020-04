Daniel Senesael emprunte un ton sentencieux et moralisateur pour remercier les héros du quotidien et mettre en garde les effrontés

D'ordinaire, les messages vidéo du bourgmestre d'Estaimpuis respirent la bonne humeur et provoquent l’hilarité. Mais, en période de pandémie, Daniel Senesael revoit sa stratégie de communication.Engoncé dans un costume austère et sérieux comme un pape.

"Nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nul d'entre nous n'a vu ses libertés contraintes, comme elles le sont aujourd'hui. Je sais que cette situation peut être cause de nombreuses frustrations et pousser même le plus optimiste à céder au défaitisme et à l'impudence", lance le député-bourgmestre, comme s'il était à la tribune de Chambre.

Une déferlante de professions et de héros à l'écran

Daniel Senesael retrouve pourtant son humanisme pour adresser ensuite mille remerciements aux hommes et aux femmes qui permettent encore à la terre de tourner rond.

"Je souhaite vous adresser ce mot que mon cœur me souffle à votre intention, depuis plusieurs semaines. Merci, merci, merci!", ponctue, trois fois de suite, le bourgmestre sous le coup d'une émotion qui n'est pas feinte.

"Restons solidaires dans l’adversité et tâchons de garder l'espoir, en respectant les mesures sanitaires imposées par le gouvernement et les autorités médicales. Cette situation prendra fin, mais les enseignements que nous en retirerons perdureront", promet Daniel Senesael en réitérant, une dernière fois, ses remerciements et ses mises en garde.

La communication de Daniel Senesael aux Estaimpuisiens: https://www.facebook.com/danielsenesael/videos/10158222611364382/UzpfSTY1ODAwOTM4MToxMDE1ODIyNDk3NTQ4NDM4Mg/