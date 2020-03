Suite aux décisions du gouvernement de Wallonie dont l’objectif vise, notamment, à éviter la propagation du coronavirus auprès des personnes âgées et handicapées, le CPAS de Tournai a pris les dispositions nécessaires afin d’interdire les sorties de résidents et l’entrée à tous les visiteurs, sauf pour des cas exceptionnels, des différentes maisons de repos et du Home Valère Delcroix.

Le CPAS organise l’hébergement de 347 personnes âgées au sein de trois maisons de repos et maisons de repos et de soins : Le Moulin à Cailloux à Tournai ; L’Ombre du Temps à Kain et Benjamin Grugeon à Kain . En outre, le CPAS accueille 42 personnes adultes déficientes mentales au Home Valère Delcroix à 7500 Tournai .

A l’heure actuelle, et afin d’accompagner au mieux les personnes âgées et les personnes handicapées, le personnel informe les résidents et leurs proches des dispositions mises en place. Aussi, durant la période d’isolement et afin de maintenir, au maximum, le lien familial et social, le CPAS de Tournai ne facturera pas les communications téléphoniques des résidents. L’objectif de cette mesure est de veiller à ne pas couper tous les liens sociaux et familiaux dans les cas les plus critiques. Ces mesures sont prévues, à ce stade, jusqu’au 31 mars.

"Conscient de la difficulté, tant pour les résidents et leurs proches que pour le personnel de ces institutions, le CPAS de Tournai tient néanmoins à participer à l’effort de lutte contre la propagation du virus dans un souci de citoyenneté responsable", avance Laeticia Liénard, la présidente du CPAS.

Toutes les mesures prises par le gouvernement wallon sont sur le site

https://morreale.wallonie.be/home/presse-actualites/publications/coronavirus--le-gouvernement-de-wallonie-adopte-des-mesures-complementaires.publicationfull.html