L'Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde soutient les indépendants, les startups et les entreprises de la région.

Face à l’impact considérable du confinement sur l’économie, les indépendants, startups et entreprises doivent prendre de nombreuses dispositions pour assurer sinon la survie de leur activité, au moins sa continuité pendant cette crise sanitaire. Beaucoup de questions les préoccupent. Quelles sont les aides dont je peux bénéficier ? Quelles sont les conditions à remplir pour y avoir droit ? A qui dois-je m’adresser ? Entreprendre.Wapi propose d’être un point de contact essentiel pour les indépendants et entreprises de Wallonie picarde., souligne-t-on du côté d'Entreprendre.Wapi.Dans ce contexte difficile, l’Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde mobilise toutes ses équipes pour informer et aider les indépendants et entreprises de Wallonie picarde à passer le cap.

De cette manière, Entreprendre.Wapi souhaite ainsi valoriser l’efficacité de son réseau et les contacts permanents qu’elle entretient avec les principaux acteurs économiques régionaux au bénéfice des entreprises de la Wallonie picarde.



"La force de la plateforme d’animation économique de Wallonie picarde réside dans la complémentarité des expertises mises au service des porteurs de projet et dans un réseau favorisant l’intelligence collective et les synergies entre entreprises accompagnées et acteurs publics et privés. En quatre ans, les partenaires d’Entreprendre.Wapi (Ideta, Ieg, Wapinvest, la CCI Wapi et l’Eurometropolitan e-Campus) ont développé un écosystème d’accompagnement des entreprises performant. Acquérir de nouvelles compétences, s’adapter à la transition numérique, répondre aux nouvelles demandes des clients, repenser son business modèle, développer de nouveaux marchés, rechercher des financements, implanter son entreprise…sont autant de défis auxquels sont confrontés les porteurs de projets et les entreprises."



Entreprendre.Wapi a élaboré une stratégie d’animation économique coordonnée à l’échelle de la Wallonie picarde qui permet aux entreprises de faire face aux exigences de leur marché mais aussi d’utiliser les outils financiers wallons mis à leur disposition.



Au-delà de l’accompagnement à la création et au développement dans des filières d’avenir telles que le numérique, l’agro-alimentaire, les circuits courts, le design, la transition énergétique ou encore l’économie circulaire, Entreprendre.Wapi aide également les startups ou PME qui sont en recherche d’un espace de travail en Wallonie picarde. L’arrivée récente de l’Eurometropolitan e-Campus au sein d’Entreprendre.Wapi a permis d’élargir l’éventail des services proposés par des formations en compétences numériques utiles à la gestion de projets d’entreprise.



"Reste l’aspect crucial du financement. Les organismes de financement Wapinvest et Sowalfin complètent le dispositif en fournissant aux porteurs de projet d’entreprise l’accompagnement et le financement nécessaires à la création et au développement de leur activité."