Nul ne sait à quelle date l'artisan glacier débutera sa campagne saisonnière de printemps.

Le carillon qui alerte petits et grands à l’arrivée du marchand de glaces ne retentira pas, ce week-end, dans la campagne templeuvoise.

"C’est un coup dur pour un artisan qui doit réaliser son chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 octobre, reconnaît Hervé Picard. La météo était pourtant de la partie, avec plus de 21 degrés annoncés pour samedi et dimanche. Mais, avec les mesures sanitaires qui frappent les commerces ambulants, c’est la première fois depuis 1980 que la camionnette du marchand de glaces, connue comme le loup blanc, ne sillonnera pas les routes de campagne du côté de Néchin, Blandain, Esplechin et Templeuve, évidemment." L ’ artisan glacier soupire, comme un gamin privé de dessert.

Première fois au chômage en 40 ans !

Les glaces de Michel, le papa d’Hervé, c’est une institution dans la région. "Quand j’ai débuté, aux côtés de mon paternel, il y avait trois camionnettes qui tournaient simultanément. Avec ma maman au volant de l’une d’elles. Mais, lorsque mes parents ont pris leur retraite, à 70 ans passés, je me suis retrouvé seul sur les routes. À parcourir plus de cent bornes quotidiennement", résume le garant d’un artisanat de tradition.

Loin d’être fataliste, il comprend la gravité du moment. "Je peux m’estimer heureux d’être à la tête d’une petite entreprise dont la gestion est saine. Et même si je dois désormais rembourser les traites du nouvel utilitaire qui prend le relais de mon précédent outil de travail, après 25 ans de bons et loyaux services, je peux faire face quelque temps à la situation", avoue l’amoureux des glaces qui ne compte jamais ses heures.

"Papa et maman n’ont jamais pris un seul jour de vacances en trente-six ans de carrière. Pour ma part, je m’accorde quelques rares journées de détente, pour prendre soin de ma famille durant l’été. Mais, cette année, vu le contexte de crise, je pense que ce ne sera pas à l’ordre du jour."

Dans l’espoir que les mesures sanitaires ne priveront pas, trop longtemps, ses fidèles clients et amis qui trépignent d’impatience.