Les chansonniers tournaisiens sont contraints d’annuler les petits cabarets du mois de mars.

En annonçant, avant toute contrainte, l’annulation des petits cabarets du mois de mars, Michel Derache en avait gros sur la patate, comme on dit chez nous.

"L’heure est aux nouvelles anxiogènes, de toute part. Et dans ce contexte sombre, voire angoissant, nos prestations de printemps auraient été un antidote unanimement approuvé par le corps médical", profère le président du Cabaret wallon.

Pourtant, l’officine patoisante gardera porte close.

"La moyenne d’âge de nos chansonniers, toujours vigoureux sur le ponton, expose nos membres à trop de risques en cette période de pandémie", s’inflige pour amère réflexion Michel Derache.

Une problématique qui affecte aussi, en partie, les rangs du public, fidèle à la Royale Compagnie du cabaret.

"Les personnes d’un certain âge sont trop fragilisées face à ce fichu coronavirus que pour prendre le moindre risque. Même si, nous en sommes convaincus, une dose de convivialité et de bonne humeur aurait été l’une des meilleures médications, dans l’attente inquiétante des heures à venir", renchérit le président.

En écoutant, hier matin, le billet d’humeur de Sandrine Sarroche sur la chaîne télévisée Paris Première, Michel Derache a dû penser que cette jeune femme avait vu juste !

"Chante, la vie chante ! Mais n’oublie pas de te laver les mains. Plus fort que la sirène des ambulances, chante, oui chante !", a balancé, sans sourire, cette chansonnière talentueuse, sur l’air bien connu de Michel Fugain.

Leçon d’optimisme

"C’est une vraie leçon d’optimisme et de persévérance, sur le ton de l’ironie, dans le geste et dans le verbe, que nous donne cette humoriste", admet Michel Derache, en imaginant que l’un de ses compagnons reprenne, un jour prochain, ce beau texte, sur des accents certes plus patoisants.

En attendant, les onze chansonniers du Cabaret wallon sont au repos forcé.

Et, contre mauvaise fortune bon cœur, réfléchissent déjà, sur le ton de la plaisanterie, aux paroles et rimes qui dans quelque temps leur permettront de se venger de ce germe viral tant redouté.

"Le coronavirus fait autant de mal aux organismes qu’au moral, mais nous en viendrons à bout en chantant !