Depuis plus de deux semaines, l'épidémie de Covid-19 a changé le quotidien d'un bon nombre de Français et de Belges.



Différentes mesures ont été prises tant en France qu'en Belgique suite à la pandémie de Covid-19. En Wallonie picarde, territoire transfrontalier, il est parfois difficile d'y voir clair., explique-t-on du côté de l'Eurométropole Tournai-Lille-Courtrai.Pour aider les citoyens à y voir plus clair, et savoir ce que l'on peut faire ou non, l'Agence de l'Eurométropole fait le point sur la situation franco-belge, du côté de chaque pays ainsi que d'un point de vue transfrontalier.La réponse à toutes ces questions via ce lien >>>Eurométropole<<<